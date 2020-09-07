Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сборная Украины с разгромным счетом уступила Испании (Видео)
Сборная Украины с разгромным счетом уступила Испании (Видео)
Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
Украинский футболист сделал предложение девушке перед матчем (Фото, Видео)
Украинский футболист сделал предложение девушке перед матчем (Фото, Видео)
Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября
Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября

Формула-1: появилось видео страшной аварии Леклера (Видео)

Формула-1: появилось видео страшной аварии Леклера (Видео)
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Появилось видео, как гонщик Формулы-1 вылетел с трассы на Гран-при Италии.

Во время Гран-при Италии гонщик Феррари Шарль Леклер на полном ходу врезался в ограждение. На 25-м кругу гонки Леклер потерял управление и врезался в ограждение из шин. Гонку пришлось остановить. Правда, Помощь с извлечением из машины не потребовалась, гонщик выбрался самостоятельно. 

Скорость при столкновении была 270 км/час.

Видео аварии

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Thankfully, Charles walked away from this nasty impact unhurt . #F1 #Formula1 @charles_leclerc @scuderiaferrari #ItalianGP

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Позже Леклер смог прокомментировать аварию.

"Я просто потерял машину, моя ошибка. Если честно, это была очень сложная гонка, а затем я подумал, что нам не повезло с сейфти-каром, но нам повезло. На шинах „хард“ у меня были большие сложности, я пытался атаковать, но потерял машину в „Параболике“ и попал в аварию. Это просто ошибка с моей стороны. Было очень трудно управлять машиной перед аварией, но нет никаких оправданий — моя ошибка", — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Ferrari, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
02 Шевченко назвал причину поражения от Испании
03 Сборная Украины с разгромным счетом уступила Испании (Видео)
04 "Куча детских ошибок": Леоненко прошелся по матчу Испания - Украина
05 US Open: Осака пробилась в четвертьфинал (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь