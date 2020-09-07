Формула-1: появилось видео страшной аварии Леклера (Видео)

Появилось видео, как гонщик Формулы-1 вылетел с трассы на Гран-при Италии.

Во время Гран-при Италии гонщик Феррари Шарль Леклер на полном ходу врезался в ограждение. На 25-м кругу гонки Леклер потерял управление и врезался в ограждение из шин. Гонку пришлось остановить. Правда, Помощь с извлечением из машины не потребовалась, гонщик выбрался самостоятельно.

Скорость при столкновении была 270 км/час.

Видео аварии

Позже Леклер смог прокомментировать аварию.

"Я просто потерял машину, моя ошибка. Если честно, это была очень сложная гонка, а затем я подумал, что нам не повезло с сейфти-каром, но нам повезло. На шинах „хард“ у меня были большие сложности, я пытался атаковать, но потерял машину в „Параболике“ и попал в аварию. Это просто ошибка с моей стороны. Было очень трудно управлять машиной перед аварией, но нет никаких оправданий — моя ошибка", — приводит слова Леклера Motorsport Week.