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Все ради ярких обгонов: Формула-1 хочет значительно изменить регламент квалификации

Все ради ярких обгонов: Формула-1 хочет значительно изменить регламент квалификации
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Формула-1 может убрать традиционные квалификационные заезды. Об этом сообщает skysports.

Формула-1 разрабатывает эксперимент с субботними заездами. По информации источника, руководство Королевских гонок задумалось о замене традиционных квалификаций на спринтерские заезды.

По замыслам организаторов, спринтерские заезды существенно увеличат интерес публики, ведь лучшие гонщики сезона будут стартовать последними. Таким образом, в заезде существенно увеличится количество обгонов. По результатам спринтов будет формироваться сетка на основную воскресную гонку. Впервые данное новшество может появиться в F1 в следующем сезоне.

Напомним, в прошлом уик-энде в Италии победу сенсационно забрал Пьер Гасли.

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Формула-1, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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