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Формула-1 показала трассу Муджелло, на которой впервые состоится Гран-при Тосканы (Видео)

Формула-1 показала трассу Муджелло, на которой впервые состоится Гран-при Тосканы (Видео)
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Трассу Муджелло в Италии отличает среди остальных высокая средняя скорость и абразивный асфальт.

Трасса Муджелло в Скарперии-э-Сан-Пьеро (Тоскана, Италия) в ближайший уик-энд впервые примет этап Формулы-1 - Гран-при Тосканы. 

"В 2020 году Муджелло впервые примет гонку Формулы-1. Пилот Ferrari, для которых Муджелло является домом, Шарль Леклер представил любителям Королевских гонок трассу", - говорится в сообщении на официальной страничке F1 в Instagram.

Гоночный уик-энд в Муджелло начнется в пятницу двумя практиками. Основная гонка состоится в воскресенье, 13 сентября.

Ранее Пьер Гасли выиграл невероятную гонку Формулы-1 в Монце.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран-при Тосканы.

Автор:

Телеграф
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