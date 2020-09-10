Формула-1 показала трассу Муджелло, на которой впервые состоится Гран-при Тосканы (Видео)

Трасса Муджелло в Скарперии-э-Сан-Пьеро (Тоскана, Италия) в ближайший уик-энд впервые примет этап Формулы-1 - Гран-при Тосканы.
"В 2020 году Муджелло впервые примет гонку Формулы-1. Пилот Ferrari, для которых Муджелло является домом, Шарль Леклер представил любителям Королевских гонок трассу", - говорится в сообщении на официальной страничке F1 в Instagram.
Гоночный уик-энд в Муджелло начнется в пятницу двумя практиками. Основная гонка состоится в воскресенье, 13 сентября.
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