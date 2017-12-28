"Днепр" разгромил "Будивельник" и другие результаты матчей Кубка Украины
Новости спорта: Вчера прошли три первых матча в 1/4 Кубка Украины.
Вчера прошли три первых матча в 1/4 Кубка Украины.
«Будивельник» — «Днепр» 62:89 (16:21, 18:22, 14:30, 14:16)
«Будивельник»: Зотов (8 + 7 подборов + 5 передач), Месяц (13), Дроздов (12 + 5 подборов), Винтоняк (8 + 5 подборов + 6 передач), Анисимов (15 + 7 подборов + 4 передачи) — старт; Г.Дзюба (3), Дубоненко (2), Лущан
«Днепр»: Мишула (10 + 6 передач), Вильховецкий (4 + 9 передач), Ревзин (9 + 6 подборов), Глебов (13 + 5 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (14 + 8 подборов + 4 передачи) — старт; Шундель (8), Закурдаев (5), Санон (6), Шевченко (16 + 9 подборов), Мироненко (2), Сизов (2).
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«Черкасские Мавпы» — «БИПА-Одесса» 87:91 (13:16, 34:23, 19:19, 21:33)
«Мавпы»: Бояркин (2), Кольченко (5 + 5 передач + 8 потерь + 3 перехвата), Конев (7 + 6 подборов), Липовцев (18 + 10 подборов + 3 перехвата), Джурич (15) — старт; Кобец (12), Ткаченко (1), Дэвис (24), Беллфилд (3 + 9 передач).
«БИПА-Одесса»: Артамонов (22 + 6 передач), Беликов (9 + 5 подборов), Эфианайи (32 + 6 подборов), Кривцов (7 + 6 подборов + 4 перехвата + 4 потери), Тищенко (5) — старт; Луценко (4), Алферов (7 + 4 передачи), Ходов (3), Тихонов (2), Балабан.
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БК «Ровно» — «Политехник» 67:83 (24:26, 18:22, 9:10, 16:25)
«Ровно»: Марков (8 + 5 передач), Кисильчук (24 + 5 подборов + 5 передач + 4 потери), Захожий (4 + 5 подборов), Герасимчук (7), Дубнюк (7 + 6 подборов) — старт; Кузьминец, Шанюк (3), Тимощук (8 + 5 подборов), Федорчук (6).
Главный тренер: Михаил Переверзий
«Политехник»: Йованович (12), Барнс (22 + 5 передач), Рудаков (3 + 6 подборов), Рочняк (20), Вуйович (13 + 6 подборов + 3 перехвата) — старт; Козлов (9), Кузнецов, Колотилов (2), Остоджич.