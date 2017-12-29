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НБА: Бостон вырвал победу над Хьюстоном и другие результаты матчей 28 декабря

НБА
07:56 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за четверг, 28 декабря.

Орландо – Детройт 102:89 (33:28, 17:22, 27:23, 25:16)

Орландо: Пэйтон (19 + 8 подборов + 8 передач), Фурнье (17), Гордон (14 + 7 подборов), Бийомбо (12 + 13 подборов), Симмонс (7 + 6 подборов) – старт; Спейтс (16), Аффлало (8), Огастин (5), Хеознья (4), Айванду (0).

Детройт: Харрис (21), Смит (18 + 7 подборов), Драммонд (17 + 18 подборов + 3 блок-шота), Буллок (13), Кеннард (8) – старт; Джонсон (8), Гэллоуэй (3), Толливер (1), Морлэнд (0), Байкс (0), Элленсон (0).

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Бостон – Хьюстон 99:98 (12:32, 26:30, 31:16, 30:20)

Бостон: Ирвинг (26 + 6 потерь), Тейтум (19), Смарт (13 + 6 подборов), Хорфорд (9 + 8 подборов), Бэйнс (2) – старт; Розир (13), Моррис (10), Надер (5 + 7 подборов), Ларкин (2), Тайс (0), Берд (0).

Хьюстон: Харден (34 + 6 подборов + 10 передач + 8 потерь), Гордон (24), Ариза (11 + 6 подборов), Нене (10), Андерсон (9 + 8 подборов) – старт; Уэбер (4), Такер (3 + 9 подборов), Блэк (3), Грин (0).

Милуоки – Миннесота 102:96 (16:26, 30:30, 29:28, 27:12)

Милуоки: Бледсоу (26 + 6 передач + 5 перехватов), Адетокумбо (22 + 10 подборов), Миддлтон (14 + 7 подборов), Хенсон (14), Снелл (4) – старт; Брогдон (13), Деллаведова (4), Макер (2), Терри (2), Браун (1).

Миннесота: Таунс (22), Уиггинс (21), Батлер (20 + 7 передач), Гибсон (12 + 7 подборов), Джонс (6 + 5 перехватов) – старт; Кроуфорд (11), Брукс (4), Дженг (0 + 8 подборов), Бьелица (0), Джордж-Хант (0).

ТОП-10 моментов дня НБА (Видео)

Сан-Антонио – Нью-Йорк 119:107 (32:24, 22:29, 32:26, 33:28)

Сан-Антонио: Олдридж (25), Газоль (17 + 11 подборов + 7 передач), Андерсон (16 + 8 подборов), Грин (15), Паркер (14) – старт; Форбс (10), Мюррей (8), Миллс (6), Гэй (6 + 7 подборов), Джинобили (2), Пол (0), Бертанс (0).

Нью-Йорк: Порзингис (18 + 7 подборов + 6 блок-шотов), Ли (18), Кантер (12 + 6 подборов), Джек (8), Томас (0) – старт; Бизли (23 + 12 подборов), Ниликина (9 + 11 передач), Макдермотт (9), О'Куинн (8), Бэйкер (2).

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