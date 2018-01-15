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Суперлига: "Политехник" одержал победу над "БИПА"

"Политехник" - "БИПА"
00:08 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Аутсайдер Суперлиги - харьковский "Политехник" наконец-то одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате.

Удача улыбнулась харьковчанам в игре с одесской БИПой.

"Политехник" - "БИПА" - 86:81 (23:20, 26:19, 18:17, 19:25)

Авантаж-Политехник: Барнс (18 + 4 подбора), Вуйович (20 + 10 подборов), Рочняк (10 + 3 подбора), Козлов (15 + 6 передач), Йованович (14 + 2 перехвата) - старт; Кузнецов (5), Колотилов (2 + 4 подбора).

БИПА: Танксли (19 + 6 подборов), Кривцов (13 + 5 подборов), Тихонов (10 + 7 подборов), Артамонов (6 + 12 передач), Прокопенко (5 + 5 подборов) - старт; Беликов (25 + 4 перехвата), Луценко (3 + 1 подбор).

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Политехники так же легко и непринужденно завладели инициативой, как и в предыдущей игре и так же легко удерживали преимущество на протяжении двух с половиной четвертей. Местные болельщики с нетерпением ждали ключевой третьей четверти. Одесситы добавили агрессии в защите, кураж поймал Беликов, что позволило очень быстро сыграли половину от 14-очкового отставания. На этот раз, хозяева не стали бомбить корзину соперника издалека, отметим, что и процент попаданий у них был значительно скромнее чем по ходу игры с южненцами. В первую очередь они ответили таким же колючей защитой, а уже потом своевременная «трех» от Тарасенко дала хозяевам снова преимущество в 10 очков. К концу четверти в краске выясняли отношения Вуйович и Тихонов, по большому счету все остались при своих и на перерыв одесситы отправились из 11 очковым отставанием.

Последний штурм одесситов начал Беликов, но совместными усилиями харьковчане его сдержали и не подпускали соперника на опасную дистанцию до решающих минут. Следует отдать должное Барнсу, который в нужное время брал игру на себя и в то же время позволял проявить себя партнерам. За 80 секунд до конца матча, отставание до 6 очков сократил Игорь Кривцов, чей опыт и неуступчивость были полезны одесситам. Но уже через несколько секунд он получил пятый фол и покинул площадку. "Политехники" почувствовали, что дважды подряд разочаровать свою публику не могут и последнюю минуту отыграли как и следует: спокойно и хладнокровно. Более того, даже забили необходимые штрафные, поэтому вполне заслуженно порадовали харьковских болельщиков победой.

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Новости спорта, Баскетбол, Бипа, Новости баскетбола, Политехник, Суперлига.
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