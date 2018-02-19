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Баскетбол. Украина назвала состав на матчи против Латвии и Швеции

Сборная Украины
16:32 Сегодня Телеграф
ФБУ

Новости спорта: В заявку нашей национальной команды попали 13 игроков.

Тренерский штаб сборной Украины определился с игроками, которые примут участие  в матчах отбора на чемпионат мира-2019 против Латвии и Швеции.

В состав сборной Украины вошли:

Разыгрывающие: Пух Джетер (Тяньцзинь), Денис Лукашов (Витаутас), Александр Мишула (Днепр)

Атакующие защитники: Сергей Гладыр (Монако), Александр Кобец (Черкасские Мавпы), Александр Кольченко (Черкасские Мавпы)

Легкие форварды: Владимир Конев (Черкасские Мавпы), Александр Липовый (Промитеас)

Мощные форварды: Вячеслав Бобров (Пьено Жвайгждес), Владимир Герун (Барселона-В), Игорь Зайцев (Роза Радом)

Центровые: Вячеслав Кравцов (Эскишехир), Артем Пустовой (Обрадойро).

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В сравнении с ноябрьскими встречами в национальную команду не попали Максим Пустозвонов, Руслан Отверченко, Максим Корниенко, Вячеслав Петров и травмированный Александр Рябчук.

При этом после довольно долгой паузы возвращается Пух Джетер. Также в сборной нашлось место дебютантам Владимиру Геруну и Александру Кобцу.

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Новости спорта, Баскетбол, Новости баскетбола, Сборная Латвии, Сборная Украины, Сборная Швеции.
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