Баскетбол. Украина назвала состав на матчи против Латвии и Швеции

Тренерский штаб сборной Украины определился с игроками, которые примут участие в матчах отбора на чемпионат мира-2019 против Латвии и Швеции.

В состав сборной Украины вошли:

Разыгрывающие: Пух Джетер (Тяньцзинь), Денис Лукашов (Витаутас), Александр Мишула (Днепр)

Атакующие защитники: Сергей Гладыр (Монако), Александр Кобец (Черкасские Мавпы), Александр Кольченко (Черкасские Мавпы)

Легкие форварды: Владимир Конев (Черкасские Мавпы), Александр Липовый (Промитеас)

Мощные форварды: Вячеслав Бобров (Пьено Жвайгждес), Владимир Герун (Барселона-В), Игорь Зайцев (Роза Радом)

Центровые: Вячеслав Кравцов (Эскишехир), Артем Пустовой (Обрадойро).

В сравнении с ноябрьскими встречами в национальную команду не попали Максим Пустозвонов, Руслан Отверченко, Максим Корниенко, Вячеслав Петров и травмированный Александр Рябчук.

При этом после довольно долгой паузы возвращается Пух Джетер. Также в сборной нашлось место дебютантам Владимиру Геруну и Александру Кобцу.