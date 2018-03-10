"Днепр" - обладатель Кубка Украины по баскетболу

Сегодня в Харькове состоялся финальный матч Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. В решающем поединке за трофей «Днепр» обыграл «Химик» (Южный) 78:71.

В финальном матче традиционного «Финала четырех» действующий обладатель трофея «Днепр» обыграл «Химик» 78:71. В целом игра получилась равной. Лишь в третьей четверти «Днепр» сумел оторваться от соперника на десять очков, а затем уверенно удержал преимущество до конца игры.

У южненцев лучшими на площадке были Колтер (22) и Петров (18). Самыми результативными у днепрян стали Глебов (21), Тимофеенко (20) и Мишула (14).

Напомним, в полуфиналах «Химик» обыграл одесский клуб БИПА, а «Днепр» дожал харьковский «Политехник».