Сборная Украины поднялась на второе место в мировом рейтинге 3х3

При этом женский украинский баскетбол 3х3 остался вторым в мире и поднялся на первую строчку европейского рейтинга. Позиция мужского баскетбола 3х3 остается неизменной – пятое место в мире и пятое место в Европе. Об этом сообщает пресс-центр Федерации баскетбола Украины.

В категории мужчин U-23 Украина является второй в мире и Европе. Женщины этой возрастной категории являются четвертыми в мире и вторыми в Европе.

Молодежный украинский баскетбол 3х3 U-18 - четвертый в мире и второй в Европе среди мужчин и третий в мире и первый в Европе среди женщин.

Напомним, в прошлом году мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, а женская команда получила аналогичные награды на чемпионате мира. Мужская сборная U-18 заняла пятое место на чемпионате мира. С этими показателями национальных сборных 3х3 Украина до этого момента занимала общее 5 место в мире и Европе.