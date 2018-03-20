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НБА: "Сан-Антонио" победил "Голден Стэйт" и другие матчи 19 марта
09:42 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 19-е марта.

Филадельфия – Шарлотт 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24)

Филадельфия: Эмбиид (25 + 19 подборов + 9 потерь), Ковингтон (18 + 5 подборов), Редик (12 + 5 подборов), Симмонс (11 + 12 подборов + 15 передач), Шарич (5) – старт;Белинелли (21), Андерсон (7), Джонсон (5 + 7 подборов), Ильясова (2 + 5 подборов), Макконнелл (2).

Шарлотт: Уокер (24 + 8 подборов + 6 передач), Лэмб (14 + 8 подборов), Ховард (10), Кидд-Гилкрист (5), Уильямс (2) – старт; Эрнангомес (17), Монк (13), Бэйкон (5 + 5 подборов), Камински (2), Грэм (2).

Индиана – Лейкерс 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20)

Индиана: Тернер (21 + 7 подборов), Оладипо (20), Таддеус Янг (18 + 9 подборов), Коллисон (15 + 8 передач), Богданович (6 + 5 подборов) – старт; Стивенсон (16 + 5 подборов), Джозеф (8), Джефферсон (4), Букер (2 + 7 подборов).

Лейкерс: Кузма (27 + 8 подборов), Лопес (23 + 8 подборов), Рэндл (21 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (12 + 7 подборов), Болл (4 + 8 передач) – старт; Томас (11), Зубац (2), Уиэр (0), Эннис (0).

Кливленд – Милуоки 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32)

Кливленд: Джеймс (40 + 12 подборов + 10 передач + 6 потерь), Лав (18 + 7 подборов), Грин (14), Корвер (12 + 6 подборов), Хилл (0) – старт; Кларксон (17), Жижич (13 + 6 подборов), Смит (5), Кальдерон (5).

Милуоки: Адетокумбо (37 + 11 подборов + 5 передач), Миддлтон (30 + 5 подборов), Бледсоу (13 + 8 передач + 5 потерь), Снелл (5), Хенсон (4) – старт; Паркер (12 + 6 подборов), Макер (12), Дженнингс (4), Браун (0), Терри (0).

Бруклин – Мемфис 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)

Бруклин: Крэбб (22), Кэрролл (18 + 6 подборов + 5 потерь), Холлис-Джефферсон (16 + 12 подборов), Расселл (14 + 5 подборов + 7 передач), Аллен (6 + 5 подборов) – старт; ЛеВерт (22), Динуидди (9 + 6 передач), Эйси (6 + 5 подборов), Харрис (5 + 6 потерь).

Мемфис: Харрисон (19 + 8 передач), Брукс (15), Грин (14 + 16 подборов), Мартин (5), Дэвис (2 + 5 подборов) – старт; Селден (17), Уэбер (15), Парсонс (13), Рэбб (10 + 6 подборов), Маклемор (5).

Майами – Денвер 149:141 OT (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 31:23)

Майами: Джеймс Джонсон (18 + 11 подборов + 6 передач), Ричардсон (17), Драгич (16 + 7 передач), Тайлер Джонсон (8), Адебайо (7 + 8 подборов) – старт; Олиник (30 + 7 подборов), Эллингтон (19), Уинслоу (11), Макгрудер (2).

Денвер: Йокич (28 + 11 подборов), Чендлер (28 + 5 подборов), Бартон (20), Мюррей (16 + 5 подборов), Миллсэп (14 + 7 подборов) – старт; Харрис (13 + 9 передач), Крэйг (6), Пламли (3), Бизли (0).

Нью-Йорк – Чикаго 110:92 (19:18, 28:19, 36:30, 27:25)

Нью-Йорк: Хардуэй-младший (22), Бизли (17 + 6 подборов), Кантер (10 + 13 подборов), Ли (4), Мудиай (4) – старт; Уильямс (11 + 7 подборов + 5 потерь), Хикс (9 + 8 подборов), Берк (9 + 5 передач), Корнет (9), Ниликина (8 + 5 передач), Дотсон (5 + 5 подборов), О'Куинн (2 + 9 подборов). 

Чикаго: Фелисио (17 + 6 подборов), Валентайн (8), Ципзер (7 + 6 подборов), Пэйн (4 + 6 подборов + 6 передач), Холидэй (0) – старт; Портис (16 + 7 подборов), Блэйкни (16), Вонле (9 + 12 подборов), Грант (8), Нваба (7).

Сан-Антонио – Голден Стэйт 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12)

Сан-Антонио: Олдридж (33 + 12 подборов), Миллс (12), Грин (11), Мюррей (9 + 8 подборов + 5 передач), Андерсон (0 + 10 подборов) – старт; Гэй (9), Бертанс (5), Газоль (4), Джинобили (3), Форбс (2), Паркер (1), Пол (0), Ловернь (0).

Голден Стэйт: Кук (20 + 5 подборов + 5 передач), Игудала (10 + 5 подборов), Янг (10), Пачулия (6), Грин (0) – старт; Луни (12 + 8 подборов), Ливингстон (7), Макги (4), Маккоу (3), Уэст (2), Белл (1).

Сакраменто – Детройт 90:106 (21:25, 23:19, 22:29, 24:33)

Сакраменто: Хилд (20 + 6 подборов), Фокс (16), Джексон (15), Коули-Стайн (9 + 6 подборов + 5 передач), Рэндолф (4) – старт; Лабиссьер (10 + 5 подборов), Мэйсон (7 + 5 подборов), Картер (7), Темпл (2), Куфос (0 + 5 подборов), Кабокло (0).

Детройт: Гриффин (26 + 9 подборов + 7 передач), Смит (18), Буллок (17), Джонсон (11), Драммонд (4 + 16 подборов) – старт; Толливер (12), Байкс (4), Эннис (4).

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