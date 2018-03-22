"Мартовское безумие": "Канзас" Михайлюка прошел два раунда и сыграет в 1/8
Новости спорта: Украинец заработал 26 очков в двух матчах плей-офф
Каждый год в США проходят игры студенческих лиг, которые получили название «Мартовское безумие».
В этом году в турнире играют 68 команд, среди которых «Канзас», за который выступает украинец Святослав Михайлюк.
Команда украинца пробилась в 1/8 финала, преодолев уже два раунда. Отметим, что все раунды состоят из одного поединка. Финал пройдет 2 апреля.
Показатели Михайлюка:
1/32: Канзас – Пенсильвания 76:60
Святослав Михайлюк: 35 минут (10 очков, 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота).
1/16: Канзас – Сетон Холл 83:79
Святослав Михайлюк: 36 минут (16 очков, 2 подбора, 3 передачи, 3 перехвата).
В ночь на 24 марта «Канзас» сыграет поединок 1/8 финала против «Клемсона». Начало матча в 01:07 по киевскому времени.
Матчи 1/8 финала:
23.03 (01:07) Лойола – Невада
23.03 (01:37) Мичиган – Техас A&M
23.03 (03:37) Канзас Стэйт – Кентаки
23.03 (03:59) Флорида Стэйт – Гонзага
24.03 (01:07) Канзас – Клемсон
24.03 (01:27) Вилланова – Вест Вирджиния
24.03 (03:37) Сиракьюз – Дюк
24.03 (03:57) Техас Тек – Пюрдю