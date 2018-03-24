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Невероятно: 13-летний черкащанин одним броском выиграл 93 тысячи гривен (Видео)

Максим Грыцков
13:36 Сегодня Телеграф
БК Черкасские мавпы
Фото: БК Черкасские Мавпы

Новости спорта: 13-летний воспитанник "Черкасских Мавп" выиграл невероятный джекпот от Федерации баскетбола Украины.

Болельщик "Черкасских Мавп", который приобрел билет онлайн на игру жителей города против "БИПЫ", попал из центра площадки!

Произошло это в перерыве матча. Юный Максим Грицков был одним из пяти участников конкурса, которых выбрали системой случайных чисел среди тех, кто приобрел билет на игру онлайн.

Он был предпоследним участником конкурса и ошеломил всех присутствующих желанием победить и точностью. Этот тринадцатилетний парень занимается баскетболом в школе "Черкасских Мавп" и даже выступает за команду "Черкасских Мавп-04". А родился он в год создания клуба - 2004.

Джекпот в Черкассах рос еще с прошлого сезона. По правилам соревнований в случае неточных попыток сумма возрастала каждого матча на 3000 гривен. Сегодня она выросла до 93 тысяч.

Интересно, что мальчик несколько нарушил правила конкурса и на несколько сантиметров заступил за центральную линию. Но по решению президента ФБУ - Михаила Бродского этот бросок зачислили.

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Новости спорта, Баскетбол, БК БИПА, БК Черкасские мавпы, Максим Грыцков, Новости баскетбола, Суперлига.
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