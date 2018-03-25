Михайлюк помог "Канзасу" выйти в 1/4 финала плей-офф NCAA

В первой половине уроженец Черкасс набрал семь очков, забив в проходе, трехочковый и эффектный аллей-уп. Благодаря этому “Канзас” лидировал в счете после половины баталии 40:27. В следующей части Михайлюк забросил еще бросок со средней дистанции и закончил игру с 9-ю баллами (3/7 двухочковые, 1/4 трехочковые), 4-мя ассистами, перехватом за 37 минут проведенных на паркете.

После перерыва разница в счете даже доходило до +20 в пользу “Джейхокс”, но в итоге “Канзас” победил только с разрывом в 4-е очка — 80:76

Добавим, что в следующем раунде “Канзас” ожидает противостояние с 5-кратным чемпионом NCAA “Дюком”.