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"Днепр" стал победителем регулярного сезона Суперлиги

Днепр — БК Запорожье-ZOG
17:09 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФБУ

Новости спорта: В чемпионате Украины по баскетболу прошел последний тур.

Днепр — БК Запорожье-ZOG 97:77 (30:13, 24:10, 25:23, 18:31)

Днепр: Мишула (11 + 4 передачи), Шундель (15), Ревзин (11 + 5 подборов), Глебов (8 + 6 подборов + 5 передачи), Тимофеенко (10 + 8 подборов + 4 передачи) — старт; Закурдаев (14), Загреба (10), Шевченко (9 + 4 передачи), Сизов (6 + 4 передачи + 4 потери), Мироненко (3).

Запорожье: Ткачук (0 + 6 передач), Щепкин (2), Овдеенко (11), Никитин (0), Анисимов (4 + 7 подборов) — старт; Кондраков (22), Кожемякин (16 + 4 потери), Ворник (10), Буц (9 + 5 подборов), Теряник (3).

Будивельник — Химик 86:81 (26:23, 18:24, 25:15, 17:19)

Будивельник: Дугат (22 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко (11 + 6 передач), Крутоус (15 + 6 подборов), Дроздов (8 + 6 подборов), Сандул (6 + 5 подборов) — старт; Анисимов (10 + 4 передачи), Винтоняк (6), Месяц (4), Зотов (4 + 5 передач).

Химик: Колтер (12 + 6 передач), Сивир (4), Мальчевский (9), Павлов (15 + 7 подборов), Антипов (4) — старт; Эрианс (13), Петров (10 + 13 подборов + 6 передач), Рябчук (9), Марченко (5), Сидоров (0 + 4 передачи).

Черкасские Мавпы — Химик 99:67 (33:20, 18:23, 22:15, 26:9)

Мавпы: Бояркин (3), Кольченко (12), Ткаченко (2), Липовцев (3 + 5 подборов + 6 передач), Дэвис (20) — старт; Кобец (25 + 7 подборов), Конате (17 + 8 подборов), Беллфилд (9 + 5 подборов + 10 передач), Скапинцев (8), Нагорный (0), Руслов (0).

Химик: Колтер (9), Сидоров (5 + 4 передачи), Войналович (3), Павлов (13), Антипов (8) — старт; Эрианс (13), Петров (7 + 5 подборов), Мальчевский (4), Марченко (3), Сивир (2), Рябчук (0).

Политехник — МБК Николаев 92:90 (27:23, 23:17, 21:22, 21:28)

Политехник: Йованович (26), Козлов (18 + 5 подборов + 4 передачи), Барнс (20 + 7 подборов + 6 передач), Рочняк (15), Вуйович (7 + 9 подборов) — старт; Колотилов (4), Рудаков (2 + 4 подбора), Кузнецов (0).

Николаев: Тонченко (13 + 8 передач), Попов (4), Иванов (8), Онуфриев (4), Кушниров (20 + 7 подборов) — старт; Носков (13 + 5 подборов), Аникиенко (10), Мусиенко (8), Давидюк (7), Хохоник (3), Жуковский (0), Бобров (0).

Таким образом, в первом раунде плей-офф мы получили следующие пары:

(1) Днепр — БК Запорожье-ZOG (8)

(2) Черкасские Мавпы — Политехник (7)

(3) Будивельник — МБК Николаев (6)

(4) Химик — БИПА (5)

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Новости спорта, Баскетбол, БК Будивельник, БК Днепр, БК Политехник, БК Химик, БК Черкасские мавпы, МБК Николаев, Новости баскетбола.
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