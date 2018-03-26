Михайлюк помог "Канзасу" выйти в Финал четырех "Мартовского Безумия"

Черкасчанин был далеко не лучшим игроком матча по статистическим показателям, явно уступив Малику Ньюмэну с его 31 очками, однако все же был хорош. За 42 минуты на площадке в его активе 11 очков (4/10 с игры, 3/9 из-за дуги), 10 подборов, 5 передач, а также по одному перехвату и блок-шоту.

Михайлюк стал важным элементом победы Канзаса, ведь сумел справиться с гораздо более высоким и мощным, классическим большим Майклом Бэгли, который обязательно будет выбран под высоким пиком на ближайшем драфте.

10 подборов, большой объем черновой работы и тот важный трехочковый при счете 69:72 делают Михайлюка одним из героев встречи.

В ночь с 31 марта на 1 апреля соперником Канзаса по полуфинальному матчу станет победитель Безумия 2016 года и главный фаворит нынешнего плей-офф Вилланова. В другой паре сыграют Лойола Чикаго и Мичиган.