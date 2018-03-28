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Баскетболист молодежной сборной Украины стал чемпионом США

Михаил Ягодин
10:38 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Форвард молодежной сборной Украины одессит Михаил Ягодин стал чемпионом американской Национальной спортивной ассоциации колледжей (NJCAA)

В решающем матче команда одессита Михаила Ягодин обыграла “Саусерн Айдахо” — 98:95. На пути к триумфу команда заняла второе место в Конференции и выиграла региональный этап, победа в котором обеспечила путевку в Национальный финал, куда пробились 24 команды.

Стоит отметить, что Ягодин стал первым украинским, который достиг такого результата.

Примечательно, что первые шаги в большом баскетболе воспитанник “СДЮСШОР имени Литвака” делал в одесской “БиПи”. Кроме того, Ягодин выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов, а сейчас является игроком сборной U-20, которой этим летом предстоит сыграть в финале чемпионата Европы в Германии.

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Новости спорта, NJCAA, Баскетбол, Михаил Ягодин, Новости баскетбола.
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