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Черкасские Мавпы - Политехник: зрелищная победа черкащан, новый рекорд суперлиги

"Черкасские Мавпы" - "Авантаж-Политехник"
21:01 Сегодня Телеграф
mavpabasket.com
Фото: Черкасские Мавпы

Новости спорта: «Черкасские Мавпы» превосходно начали серию плей-офф.

1/4 финала. Первая игра

"Черкасские Мавпы" - "Авантаж-Политехник" - 128:89

В первом матче четвертьфинальной серии до двух побед команда Максима Михельсона встретилась с командой «Авантаж-Политехник». Результативный и зрелищный поединок завершился победой представителей города Черкассы - 128: 89. Кроме открытого счета в четвертьфинале, Черкассы продлили свою победную серию, которая сейчас составляет 10 побед подряд. Фантастическая результативность Александра Кольченко позволила капитану «Черкасских обезьян» установить рекорд сезона по количеству заработанных очков - 40 баллов.

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Новости спорта, Авантаж-Политехник, Суперлига, ФБУ, Черкасские Мавпы.
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