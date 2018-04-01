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"Днепр" стал последним полуфиналистом плей-офф Суперлиги
17:27 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Днепр в драматичной борьбе вышел в полуфинал плей-офф части чемпионата Украины по баскетболу.

Днепр в драматичной борьбе одолел Запорожье-ZOG во втором матче четвертьфинала Суперлиги Пари-Матч.

Запорожье – Днепр 78:82 (24:14, 30:26, 6:24, 18:18).
Серия: 0-2.

Запорожье: Ткачук, Кондраков (7 + 5 подборов), Ал. Щепкин (8 + 5 подборов), Никитин (6 + 5 подборов – 4 потери), Буц (5) – старт; В. Анисимов (3 + 5 подборов), Овдеенко (8 + 5 подборов), Теряник (1), Ворник (19 + 5 подборов + 4 перехвата + 4 блок-шота), Кожемякин (21 + 4 передачи).

Днепр: Мишула (19 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Шундель, Ревзин (7), Глебов (13 + 8 передач), Тимофеенко (26 + 13 подборов) – старт; Закурдаев (5), Шевченко (4), Сизов (8 + 6 подборов).

Отметим, что в первом поединке Днепр сумел победить со счетом 85:82.

Напомним, ранее полуфиналистами стали «Химик», «Черкасские Мавпы» и «Николаев», который сенсационно победил киевский «Будивельнык».

В полуфиналах сыграют: «Днепр» - «Химик» и «Черкасские Мавпы» - «Николаев».

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Новости спорта, Баскетбол, БК Днепр, Суперлига.
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