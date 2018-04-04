Гладырь вместе с "Монако" вышел в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА

Команда украинца уступила в ответной встрече туркам, уступив с разницей в одно очко. Однако благодаря победе в первом матче со счетом 85:78, именно Монако добыло путевку в полуфинал турнира.

Сам Гладырь провел на паркете чуть более 11 минут, за которые набрал 3 очка, реализовав один из трех триочковых. Также на счету лидера сборной Украины 3 фола.

Монако — Банвит 74:75

М: Робинсон 30 + 7 подборов, Киканович 15 + 1 перехват, Лякомб 11 + 8 подборов + 3 перехвата

Б: Раутинс 19 + 5 подборов, Тейлор 14 + 8 передач

Имя следующего соперника Монако узнает после того, как сегодня будут сыграны оставишеся ответные поединки 1/4 финала. В первых матчах Мурсия обыграла на выезде Каршияку (79:65), Байройт оказался сильнее Людвигсбурга (86:81), а АЕК выиграл в Страсбурга (78:69).