Ирвинг вылетел до конца сезона и не поможет "Бостону" в плей-офф

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг вылетел до конца сезона и не поможет команде в плей-офф НБА. Об этом сообщает ESPN.

24 марта защитнику сделали операцию на левом колене и, как оказалось, баскетболист будет вынужден пропустить от трех до шести месяцев.

Таким образом, в своем дебютном сезоне за «Бостон» Ирвинг не поможет команде в плей-офф. Всего, в текущем сезоне он провел 60 матчей, в которых в среднем проводил на площадке по 32,2 минуты, набирал 24,4 очка, делал 3,8 подбора (лучший показатель в карьере) и отдавал 5,1 результативной передачи.

Отметим, что «Бостон» уже гарантировал себе место в плей-офф. Более того, уже определились все участники раундов на выбывание от Восточной конференции.