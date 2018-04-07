Баскетбол. Определились участники плей-офф Евролиги
Новости спорта: В 1/4 финала пробились по два клуба из Испании, России и Греции, а также по одному из Турции и Литвы
Завершился регулярный чемпионат в самом престижном баскетбольном турнире Европы. По его итогам в следующий раунд вышли греческие гранды «Панатинаикос» и «Олимпиакос», российские «ЦСКА» и «Химки», действующий триумфатор турнира, турецкий «Фенербахче», литовский чемпион «Жальгирис», а также испанские «Реал» и «Баскония».
Самой большой неожиданностью турнира стал выход в четвертьфинал литовского «Жальгириса», который имеет один из наименьших бюджетов среди всех участников Евролиги.
В свою очередь, такие континентальные гранды как испанская «Барселона, израильский «Маккаби» и турецкий «Анадолу Эфес» выступили в Евролиге очень невыразительно и вынуждены прекратить борьбу за трофей уже после регулярного чемпионата.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат. Матчи последнего тура:
«Баскония» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) 79:81
«ЦСКА» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) 92:81
«Фенербахче» (Турция) – «Уникаха» (Испания) 91:99 ОТ
«Милан» (Италия) – «Панатинаикос» (Греция) 95:96 ОТ
«Барселона» (Испания) – «Химки» (Россия) 86:82
«Олимпиакос» (Греция) – «Жальгирис» (Литва) 85:86 ОТ
«Валенсия» (Испания) – «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) 87:84
«Реал» (Испания) – «Бамберг» (Германия) 106:86
Итоговое положение команд
1. «ЦСКА» (Россия) – 24 победы – 6 поражений
2. «Фенербахче» (Турция) – 21-9
3. «Олимпиакос» (Греция) – 19-11
4. «Панатинаикос» (Греция) – 19-11
5. «Реал» (Испания) – 19-11
6. «Жальгирис» (Литва) – 18-12
7. «Баскония» (Испания) – 16-14
8. «Химки» (Россия) – 16-14
9. «Уникаха» (Испания) – 13-17
10. «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) – 13-17
11. «Валенсия» (Испания) – 12-18
12. «Бамберг» (Германия) – 11-19
13. «Барселона» (Испания) – 11-19
14. «Црвена Звезда» (Сербия) – 11-19
15. «Милан» (Италия) – 10-20
16. «Анадолу Эфес» (Турция) – 7-23
В 1/4 финала встречаются:
«ЦСКА» (Россия) — «Химки» (Россия)
«Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания)
«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва)
«Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания)