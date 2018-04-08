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Ирвинг успешно перенес операцию по удалению винтов

Кайри Ирвинг
10:41 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Кайри Ирвинг должен восстановиться к началу тренировочного лагеря.

Разыгрывающий Бостона Кайри Ирвинг в субботу успешно перенес операцию по удалению двух костных винтов из левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

Винты были вставлены в коленную чашечку Ирвинга из-за травмы, которую разыгрывающий получил в одном из матчей финальной серии плей-офф-2015. Во время процедуры на колене, которая состоялась 24 марта, вокруг винтов была обнаружена бактериальная инфекция. Коленная чашечка Ирвинга к этому моменту полностью восстановилась. Было принято решение удалить винты, чтобы удалить из сустава инфекцию.

По словам генерального менеджера клуба Дэнни Эйнджа, Ирвинг должен восстановиться к началу осеннего тренировочного лагеря.

Пятикратный участник Матча всех звезд завершил свой первый сезон за Селтикс с показателями 24,4 очка и 5,1 передачи в среднем за матч.

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