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"Черкасские Мавпы" одержали победу над "Николаевом" на пути к финалу плей-офф

Черкасские Мавпы – Николаев
06:10 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Черкасские Мавпы

Новости спорта: "Черкасские Мавпы" одержали важную победу в первом матче полуфинальной серии над "Николаевом".

Суперлига. Плей-офф, полуфинал. Первый матч.

Черкасские Мавпы – Николаев 91:78 (28:22, 21:14, 22:19, 20:23)

Черкасские Мавпы: Дэвис 16 + 8 подборов + 3 передачи + 2 перехвата – 2 потери, Бояркин 12 + 4 передачи + 3 перехвата, Ткаченко 10 + 5 подборов, Кольченко 9, Липовцев 7 – старт, Кобец 20 Конев 12 + 5 подборов + 3 передачи, Конате 3, Беллфилд 2 + 4 передач, Руслов 0, Скапинцев 0, Нагорный 0

Николаев: Кушниров 14 очков + 11 подборов – 3 потери, Онуфриев 11 Попов 6, Мусиенко 6, Тонченко 6 + 6 передач – 6 потерь – старт, Давидюк 12 Носков 9 + 6 подборов – 3 потери, Аникиенко 9 + 5 подборов – 3 потери, Иванов 3, Бобров 2, Жуковский 0, хохоник 0

Счет в серии – 1:0

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Новости спорта, Баскетюол, БК Николаев, БК Черкасские мавпы, Новости баскетбола, Суперлига.
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