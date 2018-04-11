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"Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины
12:59 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Прогноз полуфинала чемпионата Украины по баскетболу.

Сегодня вечером в Днепре берет старт вторая полуфинальная серия плей-офф чемпионата Украины по баскетболу. В ней сойдутся главный фаворит Суперлиги и команда, которая уже четыре чемпионата подряд не пропускает финальную серию сезона.

19:00 «Днепр» (1) - «Химик» (4)

Трансляция - XSPORT

Даты матчей: 11 и 13 апреля – Днепр, 16 апреля – Южный

18 апреля – Южный (при необходимости), 21 апреля – Днепр (при необходимости)

Четвертьфинальные противостояния «Днепр» и «Химик» провели совсем не так, как от них ожидалось. Днепряне неожиданно испытали проблемы в серии с главным аутсайдером чемпионата, одержав две непростые победы. И кто знает, как бы закончилась серия, если бы в первом матче четвертьфинальной серии у днепрян не блеснули Станислав Тимофеенко и Дмитрий Глебов, синхронно набравшие по 14 очков и 20 баллов рейтинга эффективности. А во втором матче, Стас Тимофеенко не показал бы один из лучших своих матчей в сезоне (26 очков, 35 рейтинг эффективности).

«Химик» же без особых проблем дважды обыграл своего принципиального соперника - «БИПА-Одесса», зафиксировав окончательный счет в черноморских дерби текущего сезона на разгромных для одесситов цифрах 7:0 (!). Основными «творцами» четвертьфинального успеха стали Деррик Колтер, который провел отменный второй матч серии (24 очка, 9 передач, 32 рейтинг эффективности), а также Александр Антипов и Вячеслав Петров. Оба достаточно уверенно и на хорошем уровне отыграли оба матча четвертьфинального противостояния.

Одержав такие разные победы в четвертьфинальных сериях, команды второй год подряд пересекаются на стадии полуфинала. В прошлом сезоне полуфинальная серия стала одним из главных украшений чемпионата и завершилась с минимальной победой «Химика» 3:2. Сохранив большинство игроков с прошлого сезона, днепряне и южненцы, думается, не забыли перипетии напряженной дуэли в плей-офф прошлого сезона.

В сезоне нынешнем «Днепр» смотрится явно предпочтительнее своего соперника. Об этом свидетельствует и полное преимущество над соперником в личных встречах, и финальное соотношение побед и поражений в чемпионате. Если днепряне за весь чемпионат оступились всего лишь три раза, то «Химик» закончил турнир с равным показателем побед и поражений 14-14. При этом если брать в расчет аналогичный показатель против команд, которые оказались выше южненцев в турнирной таблице регулярного чемпионата («Днепр», «Черкасские Мавпы» и «Будивельник»), то он будет равняться одиннадцати поражениям, при одной победе (над столичным «Будивельником»). Это наталкивает на мысль, что «Химик» в этом сезоне «выше головы не прыгнет» и полуфинал станет для команды потолком.

В составе южненцев этому попытается возразить третий снайпер Суперлиги Деррик Колтер (16,6 очков за игру), который также является вторым в чемпионате по результативным передачам (5,3 за игру). Многое будет зависеть от Вячеслава Петрова (12,1 очков за игру, 8,6 подбора, 18,6 рейтинг эффективности) и Остина Эрианса (12,7 очков за игру, 12,9 рейтинг эффективности), а в защите свое веское слово должны сказать Александр Антипов и Александр Рябчук.

В свою очередь «Днепр» уверенно шагает к своему первому в истории финалу, лишь немного «притормозив» в четвертьфинальной серии. Настоящим лидером команды зарекомендовал себя Станислав Тимофеенко (17,2 очков за игру, 7,7 подборов, 19,9 рейтинг эффективности). Разыгрывающий Александр Мишула (14,5 очков за игру, 4,8 передач, 15,4 рейтинг эффективности), как и раньше, «мозговой центр» нападения «Днепра», но при этом, может в любой момент взять инициативу на себя.

«Днепр» имеет самый широкий ростер в Суперлиге, в котором присутствуют такие высококлассные игроки как Дмитрий Глебов, Павел Ревзин, Александр Сизов, Владимир Шевченко, Сергей Загреба, которые с пользой для команды проводят свои отрезки на площадке и создают для своего тренерского штаба большой простор для маневрирования составом и стилем игры команды.

Стоит отметить, что обе команды придерживаются атакующего стиля игры, являясь, соответственно, второй и третьей командой турнира по количеству набранных очков за игру (86,1 очков за матч у «Днепра» и 80,9 очков за матч у южненцев). Но при этом «Днепр» имеет гораздо больше порядка в защитных рядах, пропуская в среднем за матч 72,2 очка (второй показатель в сезоне), тогда как «Химик», хоть и идет по этому статистическому показателю сразу за днепрянами (78,0 пропущены очков за матч, третий результат в турнире), но пропускает в среднем за игру почти на шесть очков больше своего соперника.

В целом, «Днепр» выглядит явным фаворитом противостояния. Основные шансы «Химика» будут связаны с удачной игрой своих лидеров и грамотном распределении сил в серии. Но у днепрян достаточно высококлассных игроков в ростере, чтобы «перекрыть кислород» основным ударным силам соперника и навязать конкуренту свою игру.

Конечно, «Химик» без боя не сдастся и постарается сотворить сенсацию, но участником финала от данной пары, с очень большой долей вероятности видится «Днепр».

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Новости спорта, Баскетбол, БК Днепр, БК Химик.
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