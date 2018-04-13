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"Черкасские Мавпы" во второй раз обыграли "Николаев" (Видео)
09:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ФБУ

Новости спорта: "Черкасские Мавпы" удвоили преимущество в полуфинальной серии с "Николаевом".

В дебюте игры "Николаев" демонстрировал очень немного командного баскетбола в атаке. Большинство атак гостей были с сопротивлением и, как итог, команда Поляха реализовала лишь 23% бросков с игры в первой четверти, сообщает Федерация баскетбола Украины.

"Мавпы", как и в первом матче, контролировали игру, атаковали с процентом 60+ и имели небольшое преимущество на щите. Как итог, +9 для хозяев уже после первых 10 минут игры.

Вторая четверть началась с рывка николаевцев 6:0, после которого команды долго не могли отличиться набранными очками. Обезьяны свои первые очки набрали лишь на исходе пятой минуты четверти и в целом заметно сбавили обороты, набрав лишь 12 очков за десятиминутку. Спадом в игре соперника воспользовались «корабелы», которые перед большим перерывом сократили отставание до 4 очков.

Ключевой во второй половине стала вторая половина третьей четверти, во время которой хозяева реализовали серию дальних попаданий. Точные трехочковые броски от Кобца, Конате, Дэвиса и Конева дали Мавпам возможность сделать мощный рывок и оформить двузначное преимущество перед заключительной четвертью.

Как оказалось, на вторую половину сил у подопечных Владимира Поляха не хватило. Мавпы продолжили увеличивать отрыв в заключительной четверти, раз за разом набирая очки после удачного движения мяча и обыграша своих оппонентов один в один. Интрига в этом матча умерла еще задолго до его окончания: Мавпы имели больше 20 очков преимущества на протяжении почти всей четвертой четверти и довели матч до комфортной победы, удвоив преимущество в серии.

Третий матч серии команды проведут уже в Николаеве, где команды сыграют в субботу 14 апреля в 16:00.

Черкасские Мавпы - МБК Николаев 83:54 (21:12, 12:17, 25:15, 25:10)

Черкасские Мавпы: Дэвис 16 + 6 подборов, Кольченко 9 + 3 передачи, Ткаченко 8, Липовцев 3 + 7 подборов - 3 потери, Бояркин 2 - старт, Кобец 14, Конате 10 + 10 подборов + 3 передачи, Конев 10 + 8 + 4 передачи, Беллфилд 7 + 6 + 4 передачи, Скапинцев 4, Нагорный 0, Руслов 0

Николаев: Онуфриев 18, Давидюк 15 + 8 подборов, Носков 7 + 4 подбора, Тонченко 0, Мусиенко 0 - старт, Хохоник 8, Жуковский 5 + 4 подбора, Аникиенко 0, 0 Ивано, Бобров 0

Счет в серии - 2:0

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Новости спорта, Баскетбол, БК Николаев, БК Черкасские мавпы, Суперлига, УПЛ.
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