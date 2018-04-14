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"Днепр" во второй раз победил "Химик" в полуфинале плей-офф Суперлиги

БК Днепр
15:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Счет в серии стал 2:0 в пользу "Днепра".

Продолжаются полуфинальные серии плей-офф мужской баскетбольной Суперлиги Украины. Лишь на последних минутах "Днепр" сумел вырвать победу во втором матче с «Химиком» 67:62. 

Победитель регулярного чемпионата - "Днепр" одержал очень непростую победу во втором матче серии с «Химиком» из Южного. Хозяева почти весь поединок догоняли «Химик», а на последних минутах они лучше отзащищались и сделали несколько важных попаданий. В итоге, 67:62 в пользу "Днепра".

 

Самыми результативными у победителей стали: Тимофеенко (17), Глебов (13), Мишула (12). Лучшие в «Химика» - Колтер (16) и Арианс (13).

В воскресенье, 15 апреля, сыграют третий матч в полуфинальной паре «Николаев» - «Черкасские Мавпы». Начало в 16:00. Сейчас в серии счет 2:0 в пользу команды из Черкасс.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Днепр, БК Химик, Новости баскетбола, Суперлига Украины.
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