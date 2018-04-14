Лав: возможный уход ЛеБрона скажется на "Кливленде" в плей-офф

Лидер Кавальерс летом текущего года выходит на рынок свободных агентов и может во второй раз в карьере покинуть родную франшизу. На фоне потенциального ухода ЛеБрона Кливленд попробует стать пятым клубом в истории НБА, сыгравшим в четырех подряд финалах плей-офф.

«Скажется ли ситуация с ЛеБроном на выступление Кливленда в плей-офф? Определенно скажется. Но только один человек знает, о чем думает Леброн – это он сам.

Мы все очень хотим пройти как можно дальше. В данной ситуации все будет зависеть не только от него, но и от всех нас. Я говорю не только об игроках, но и о тренерском штабе и всех в команде. Нам нужно придерживаться наших схем и показывать великолепный баскетбол.

Определенно ситуация с ЛеБроном может сказаться, но, по крайней мере для меня это не главное. Сейчас я не думаю об этом», — цитирует Лава ESPN.

Кливленд в первом раунде плей-офф сыграет с Индианой, а в случае победы в полуфинале Восточной конференции Кавальерс могут встретиться с Торонто или Вашингтоном.