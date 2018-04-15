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"Черкасские Мавпы" - первый финалист Суперлиги

Черкасские Мавпы
18:59 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Черкасские Мавпы обыграли Николаев на выезде.

Черкасские Мавпы в третьем полуфинале Суперлиги обыграли Николаев.

Николаев – Черкасские Мавпы – 57:59 (16:12, 21:20, 12:15, 8:12)

Николаев: Тонченко (6 + 5 передач), Мусиенко (2), Онуфриев (7 + 6 подборов), Носков (4 + 5 подборов – 6 потерь), Давыдюк (20 + 8 подборов) – старт; Денис Иванов (5), Аникиенко, Жуковский, Хохоник (2), Попов (11 + 5 подборов + 4 передачи – 4 потери)

Черкасские Мавпы: Бояркин (5), Кольченко (5), И. Ткаченко (5 подборов), Липовцев (6 + 6 подборов + 4 перехвата), Ш. Дэвис (8 + 9 подборов + 4 передачи – 6 потерь) – старт; Конате (15), Конев (20 + 9 подборов + 3 блок-шота), Беллфилд (4 передачи)

Главный тренер: Максим Михельсон

Счет в серии до трех побед: 0-3

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Новости спорта, Баскетбол, БК Черкасские мавпы, Суперлига.
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