Плей-офф НБА. "Индиана" сенсационно разгромила "Кливленд" и другие матчи

Завершился первый матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». «Пэйсерс» на чужом паркете одержали победу со счётом 98:80 (33:14, 22:24, 18:27, 25:15).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пэйсерс» Виктор Оладипо, набравший 32 очка 6 подборов и 4 перехвата. Лучшим в составе хозяев стал Леброн Джеймс, оформивший трипл- дабл из 24 очков, 12 передач и 10 подборов. 9 очков и 17 подборов на счету Кевина Лава.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Индианы».

Кливленд – Индиана 80:98 (14:33, 24:22, 27:18, 15:25)

Кливленд Кавальерс: Джеймс (24 + 10 подборов + 12 передач), Худ (9), Лав (9 + 17 подборов), Джордж Хилл (7), Грин (0) – старт; Джей Ар Смит (15), Нэнс (10), Кларксон (6), Кальдерон (0), Корвер (0), Осман (0), Томпсон (0).

Индиана Пэйсерс: Оладипо (32), Тернер (16 + 8 подборов), Богданович (15), Янг (7), Коллисон (6 + 6 передач) – старт; Стивенсон (12), Сабонис (4), Джозеф (3), Букер (3).

В Бостоне прошел первый матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». «Селтикс» на домашней площадке в овертайме одержали победу со счётом 113:107 (29:17, 15:30, 26:19, 29:33, 12:8).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эл Хорфорд, оформивший дабл-дабл, собрав коллекцию из 24 очков, 12 подборов и четырёх передач. Ещё 23 очка на свой счёт записал Терри Розир. Дабл-дабл оформил Джейсон Тейтум, набравший 19 очков и совершивший 10 подборов.

В составе «Милуоки Бакс» отличились Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо. Адетокунбо оформил дабл-дабл, набрав 35 очков и совершив 13 подборов, а Миддлтон набрал 31 очко.

Бостон – Милуоки 113:107 OT (29:17, 15:30, 26:19, 29:33, 14:8)

Бостон Селтикс: Хорфорд (24 + 12 подборов), Розир (23), Браун (20), Тейтум (19 + 10 подборов + 5 потерь), Бэйнс (0) – старт; М-с Моррис (21 + 7 подборов), Ларкин (5), Монро (1), Оджелей (0).

Милуоки Бакс: Адетокумбо (35 + 13 подборов + 7 передач), Миддлтон (31 + 8 подборов + 6 передач), Бледсоу (9 + 5 потерь), Хенсон (7 + 6 блок-шотов), Снелл (2) – старт; Брогдон (16), Терри (3), Паркер (2), Зеллер (2), Браун (0).

Еще одной домашней победой завершился первый матч четвертьфинальной серии в Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз». «Тандер» одержали победу со счётом 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, набравший 36 очков и 7 подборов. Дабл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 8 передач записал на свой счёт в составе победителей Расселл Уэстбрук.

Лучшим в составе «Джаз» стал Донован Митчелл, набравший 27 очков.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Оклахомы».

Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 36, Уэстбрук - 29, Энтони - 15, Адамс - 12, Абринес - 11, Брюэр - 7, Грант - 4, Фелтон - 2.

Юта Джаз: Митчелл - 27, Гобер - 14, Инглс - 13, Рубио - 13, Краудер - 13, Бёркс - 10, Экзам - 10, Фэйворс - 7, О'Нил - 1.

И наконец был сыгран первый матч четвертьфинальной серии в Западной конференции между «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз». «Рокетс» на домашнем паркете одержали победу со счётом 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29).

Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден, на счёту которого 44 очка и 8 передач. Дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Клинт Капела.

Больше всего очков в составе «Миннесоты» набрал Эндрю Уиггинс (18). Разыгрывающий Джефф Тиг записал на свой счёт 15 очков, 9 подборов и 8 передач.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Хьюстона».

Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Капела - 24, Пол - 14, Гордон - 7, Илариу - 5, Грин - 4, Ариза - 3, Такер - 3,

Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 18, Роуз - 16, Тиг - 15, Кроуфорд - 15, Батлер - 13, Гибсон - 9, Таунс - 8, Дьенг - 7