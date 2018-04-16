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НБА: матчи плей-офф 15 апреля (Видео)
08:43 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за воскресенье, 15 апреля.

Бостон – Милуоки 113:107 OT (29:17, 15:30, 26:19, 29:33, 14:8)

Счет в серии 1:0

Бостон: Хорфорд (24 + 12 подборов), Розир (23), Браун (20), Тейтум (19 + 10 подборов + 5 потерь), Бэйнс (0) – старт; М-с Моррис (21 + 7 подборов), Ларкин (5), Монро (1), Оджелей (0).

Милуоки: Адетокумбо (35 + 13 подборов + 7 передач), Миддлтон (31 + 8 подборов + 6 передач), Бледсоу (9 + 5 потерь), Хенсон (7 + 6 блок-шотов), Снелл (2) – старт; Брогдон (16), Терри (3), Паркер (2), Зеллер (2), Браун (0).

Кливленд – Индиана 80:98 (14:33, 24:22, 27:18, 15:25)

Счет в серии 0:1

Кливленд: Джеймс (24 + 10 подборов + 12 передач), Худ (9), Лав (9 + 17 подборов), Джордж Хилл (7), Грин (0) – старт; Джей Ар Смит (15), Нэнс (10), Кларксон (6), Кальдерон (0), Корвер (0), Осман (0), Томпсон (0).

Индиана: Оладипо (32), Тернер (16 + 8 подборов), Богданович (15), Янг (7), Коллисон (6 + 6 передач) – старт; Стивенсон (12), Сабонис (4), Джозеф (3), Букер (3).

Оклахома-Сити – Юта 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36)

Счет в серии 1:0

Оклахома: Джордж (36 + 7 подборов), Уэстбрук (29 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Энтони (15 + 7 подборов), Адамс (7) – старт; Абринес (11), Грант (4), Фелтон (2), Фергюсон (0), Паттерсон (0).

Юта: Митчелл (27 + 10 подборов), Гобер (14 + 7 подборов), Инглс (13), Рубио (13 + 7 подборов), Фэйворс (7) – старт; Краудер (13), Экзам (10), Беркс (10), Жеребко (0), Нето (0), Юдо (0).

Хьюстон – Миннесота 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29)

Счет в серии 1:0

Хьюстон: Хадерн (24 + 12 подборов), Капела (24 + 12 подборов + 3 блок-шота), Пол (14 + 6 потерь), Ариза (3), Такер (3) – старт; Гордон (7), Нене (5), Грин (4 + 7 подборов), Джонсон (0).

Миннесота: Уиггинс (18 + 6 подборов), Тиг (15 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Батлер (13), Гибсон (9 + 6 подборов), Таунс (8 + 12 подборов) – старт; Роуз (16), Кроуфорд (15), Дженг (7), Джонс (0), Бьелица (0).

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