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БК "Днепр" стал вторым финалистом Суперлиги Украины

Днепр-Химик
08:00 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Днепр сумел сдержать финальный натиск Химика в четвертом матче серии (75:69) и оформить выход в финал украинской Суперлиги.

Днепр переиграл Химик на выезде со счетом 75:69 в четвертом матче полуфинальной серии даже несмотря на отсутствие Александра Мишулы.

Случилось это благодаря уверенной игре в трех первых четвертях, где ключевую роль сыграла защита Днепра, позволившая набрать хозяевам паркета всего 41 очко. Таким образом, гости подошли к заключительной четверти, имея 20 очков преимущества.

И тут началось самое интересное – Днепр продолжил бросать трехочковые, но перестал их попадать, начал терять мяч и пропускать быстрые отрывы в исполнении Химика, что создало интригу в матче.

Хозяева смогли сократить разницу в счете до трех очков, но на большее их не хватило – в решающие моменты матча вновь сказалось колоссальное преимущество Днепра на щитах (56-27).

Днепр заслуженно выходит в финал, где 24 апреля примет Черкасские Мавпы у себя дома в первом матче серии.

Химик — Днепр 69:75 (13:18, 15:19, 13:24, 28:14)

Химик:  Эрианс (24 + 4 перехвата), Павлов (13), Марченко (6), Колтер (5 + 4 передачи), Петров (2 + 6 передач + 5 потерь).
Днепр: Тимофеенко (20 + 13 подборов), Глебов (17 + 7 подборов), Вильховецкий (15 + 5 подборов), Шевченко (7 + 9 подборов), Ревзин (6),  Шундель (4 + 5 потерь), Сизов (0 + 7 подборов + 4 передачи).

Счет в серии — 1:3.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Днепр, БК Химик, Днепр-Химик, Новости баскетбола, ФБУ.
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