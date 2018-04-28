"Химик" - бронзовый призер украинской Суперлиги

Южненский «Химик» одержал победу в третьем матче бронзовой серии Суперлиги, одолев на выезде «Николаев». Гости уверенно выиграли первую половину матча, получив перед большим перерывом 19 очков перевеса. Однако, потеряв концентрацию, южненцы позволили «Николаеву» не только сократить отставание, а и в итоге полностью отыграть отрыв, который по ходу матча достигал 21 очка, а три подряд попадания от Попова установили равный счет на табло за минуту до конца основного времени встречи.

Проделав огромную работу, «корабелы» могли продлевать серию, однако решающий шаг сделать не смогли – победу южненцам принес Колтер, который набрал в проходе 2 очка и вывел «Химик» вперед за 4 секунды до конца матча. «Николаев» мог вырывать победу, однако абсолютно свободный трехочковый бросок в исполнении все того же Попова оказался неточным. Бронза сезона 2017/2018 отправляется в Южный.

Суперлига. Бронзовая серия. Третий матч

«Николаев» - «Химик» 66:68 (14:22, 15:26, 20:12, 17: 8)

«Николаев»: Кушниров 18 + 4 подбора, Мусиенко 5 + 8 подборов, Носков 3, Онуфриев 1, Тонченко 0 + 4 передачи - старт, Давидюк 12 Попов 11 + 4 передачи, Аникиенко 6 + 5 подборов, хохоник 4, Иванов 3, Жуковский 3

«Химик»: Колтер 20 + 6 подборов + 4 передачи, Ерианс 13 + 9 подборов, Павлов 8, Петров 7 + 12 подборов, Сидоров 4 - старт, Антипов 6, Мальчевский 6 + 4 подбора, Рябчук 4 + 4 передачи, Марченко 0

Счет в серии – 0:3