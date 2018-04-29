Атакующий защитник «Канзас Джейхоукс» Святослав Михайлюк принял приглашение на драфт-комбайн НБА-2018. Об этом сообщает ESPN.

Тренировочный лагерь пройдет 16-20 мая в Чикаго.

Кроме Михайлюка, в комбайне примут участие его партнеры по команде Девонте Грэм и Малик Ньюман. Еще один игрок «Канзаса» Ладжеральд Вик числится как запасной.

Согласно мнению эксперта ESPN Джонатана Гивони, у Михайлюка, который идет под 55-м номером, есть хорошие шансы быть выбранным на драфте во втором раунде.

Напомним, что Михайлюк уже принимал участие в комбайне в прошлом году, но был вынужден досрочно покинуть лагерь из-за травмы и снять свою кандидатуру с драфта.