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НБА: Кливленд прошел Индиану, Хьюстон начал серию с победы над Ютой

НБА
08:36 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 29 апреля.

Кливленд – Индиана 105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:27)

Счет в серии 4:3

Кливленд: Джеймс (45 + 9 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Томпсон (15 + 10 подборов), Лав (14 + 6 подборов), Смит (11), Корвер (3) – старт; Хилл (11 + 6 подборов), Грин (5), Нэнс (1), Худ (0), Кларксон (0).

Индиана: Оладипо (30 + 12 подборов + 6 передач), Коллисон (23), Т. Янг (14 + 10 подборов), Тернер (8), Богданович (3) – старт; Сабонис (10), Стивенсон (8), Джозеф (3), Букер (2).

Хьюстон – Юта 110:96 (34:21, 30:18, 22:29, 24:28)

Счет в серии 1:0

Хьюстон: Харден (41 + 8 подборов + 7 передач), Пол (17 + 6 передач  + 4 перехвата + 7 потерь), Капела (16 + 12 подборов), Такер (15 + 6 подборов), Ариза (8) – старт; Гордон (7), Мба а Муте (3), Грин (3), Нене (0), Андерсон (0), Блэк (0), Джексон (0).

Юта: Митчелл (21), Инглс (15 + 6 подборов), Гобер (11 + 9 подборов), Фэйворс (5), О'Нил (4) – старт; Краудер (21), Экзам (9), Беркс (6 + 6 подборов), Нето (4), Жеребко (0), Юдо (0).

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Новости спорта, Баскетбол, БК Кливленд, БК Юта, НБА, Новости баскетбола.
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