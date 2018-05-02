Михельсон: Сезон выдался очень ярким

«Спасибо нашим фанатам за безумную поддержку. Мне и нескольких часов не хватит, чтобы выразить, насколько мы благодарны им. В зале был просто ад и мы никак не могли проиграть.

Также очень благодарен человеку, который создал этот клуб – Михаилу Бродскому. Мы очень хотели выиграть это золото и для него также, за долгие годы любви и верности баскетбола.

Очень благодарен игрокам. Пришлось приложить усилия, чтобы каждый поверил в себя, в свои силы и способность достичь такой вершины. Мы долго запрягали, и в конце концов достигли цели.

Благодарен «Днепру» за прекрасную серию. Кто-то скажет из-за 3:0, что было легко. Но нет. С этой командой не было легко. Жаль, что сопернику не могли помочь Мишула и должным образом Загреба. Уверен, было бы еще интереснее.

Все же сезон выдался очень ярким. Жаль, что он закончился. Жаль прощаться с ребятами, уже начинаю скучать по следующему сезону», – сказал Михельсон.