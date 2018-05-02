Журавлев: Еще до финальной серии ребята отдали все силы
Новости спорта: Главный тренер «Днепра» Денис Журавлев прокомментироавл поражение «Черкасским Мавпам» в финальной серии Суперлиги Украины (0:3).
«Последний поединок выдался похожим на предыдущие. Мы всеми силами пытались остановить соперника. Они реализовывали довольно сложные мячи, за счет чего и набирали. Мы предполагали определенный спад, поскольку физически подсели в конце плей-офф.
Нам уже не хватало сил, играли не на привычных для себя скоростях. Еще до финальной серии ребята отдали все силы. Возможно, мы могли бы немного приберечь силы в Кубке, а главную ставку сделать на плей-офф. Но мы ранее решили бороться за победу в каждом матче.
Так на финиш сезона максимальной концентрации сил не хватило. Однако я благодарен ребятам за сезон. Они прекрасно его провели, диктовали свои условия в течение большего времени», – сказал Журавлев.