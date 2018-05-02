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Журавлев: Еще до финальной серии ребята отдали все силы

Денис Журавлев
12:12 Сегодня Телеграф
ФБУ
Фото: ФБУ

Новости спорта: Главный тренер «Днепра» Денис Журавлев прокомментироавл поражение «Черкасским Мавпам» в финальной серии Суперлиги Украины (0:3).

«Последний поединок выдался похожим на предыдущие. Мы всеми силами пытались остановить соперника. Они реализовывали довольно сложные мячи, за счет чего и набирали. Мы предполагали определенный спад, поскольку физически подсели в конце плей-офф.

Нам уже не хватало сил, играли не на привычных для себя скоростях. Еще до финальной серии ребята отдали все силы. Возможно, мы могли бы немного приберечь силы в Кубке, а главную ставку сделать на плей-офф. Но мы ранее решили бороться за победу в каждом матче.

Так на финиш сезона максимальной концентрации сил не хватило. Однако я благодарен ребятам за сезон. Они прекрасно его провели, диктовали свои условия в течение большего времени», – сказал Журавлев.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Днепр, Денис Журавлев, Суперлига, УБЛ.
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