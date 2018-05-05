Украинский баскетболист сыграет в финале Лиги чемпионов ФИБА

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Монегаски начинали встречу в статусе фаворита, однако уступили в первой четверти. Но уже со второй четверти подопечные Звездана Митровича перехватили инициативу и уверенно пошли вперед.

Украинский баскетболист был в этом поединке одним из лучших в составе победителей. За 16 минут 1 секунду на площадке Гладырь набрал 12 очков и совершил 3 перехвата.

В финале Лиги чемпионов ФИБА "Монако" сыграет с победителем пары АЕК (Греция) – "Мурсия" (Испания). Решающий поединок состоится 6 мая.