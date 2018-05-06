НБА: "Кливленд" вырвал победу у "Торонто"
Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 5 мая.
Филадельфия – Бостон 98:101 OT (20:19, 31:29, 17:21, 21:20, 9:12)
Счет в серии 0:3
Филадельфия: Эмбиид (22 + 19 подборов), Редик (18), Симмонс (16 + 8 подборов + 8 передач), Шарич (11), Ковингтон (1) – старт; Ильясова (14 + 7 подборов), Белинелли (12), Макконнелл (4), Джонсон (0).
Бостон: Тейтум (24), Розир (18 + 7 подборов), Хорфорд (13 + 6 подборов + 3 блок-шота), Смарт (9 +5 потерь), Бэйнс (7 + 10 подборов) – старт; Браун (16 + 9 подборов), Моррис (9 + 7 подборов), Оджелей (3), Ларкин (2).
Кливленд – Торонто 105:103 (24:19, 31:21, 24:25, 26:38)
Счет в серии 3:0
Кливленд: Джеймс (36 + 6 подборов + 7 передач), Лав (21 + 16 подборов), Корвер (18), Хилл (12), Смит (0) – старт; Грин (11), Кларксон (5), Худ (0), Томпсон (0).
Торонто: Лаури (27 + 7 передач +5 потерь), Ануноби (18), Валанчюнас (10 + 11 подборов), ДеРозан (8), ВанВлит (8) – старт; Майлз (13 + 6 подборов), Ибака (11 + 8 подборов + 4 блок-шота), Сиакам (6), Райт (2).