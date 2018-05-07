"Монако" Гладыря уступил в финале Лиги чемпионов

«Монако» украинского защитника Сергея Гладыря не сумел выиграть второй по престижности евротрофей — Лигу чемпионов FIBA. В финале монегаски уступили АЕКу.

С первых минут греки захватили лидерство в матче, не позволив своим оппонентам ни разу выйти вперед. Хотя, несколько раз «Монако» и сокращал отставание до трех очков, однако на большее их не хватило.

Отметим, что Гладырь стал самым результативным игроком матча, набрав 18 очков и добавив к этому показателю 5 подборов. На площадке украинец провел 19 минут.

Лига чемпионов. Финал

«Монако» - АЕК 94:100 (20:29, 24:24, 26:20, 24:27).

«Монако»: Гладырь (18 + 5 подборов + 2 перехвата), Робинсон (13), Киканович (12 + 6 подборов), Лякомб (12), Крафт (9 + 5 подборов + 4 передачи), Си (8), Траоре (8), Купер (8 + 9 передач).

АЕК: Грин (19 + 5 подборов), Душан Шакота (16), Пантер (16), Джеймс (13), Хантер (10 + 3 блок-шота), Харрис (9 + 10 подборов + 4 передачи), Ларенцакис (8).