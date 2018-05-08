Чемпионат мира по хоккею 2018

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НБА: "Кливленд" вышел в финал Востока
07:48 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 7 мая.

Филадельфия – Бостон 103:92 (21:22, 26:21, 29:22, 27:27)

Счет в серии 1:3

Филадельфия: Шарич (25 + 8 подборов + 6 передач), Симмонс (19 + 13 подборов + 5 передач), Макконнелл (19 + 7 подборов + 5 передач), Эмбиид (15 + 13 подборов), Редик (7) – старт; Белинелли (9), Ильясова (6 + 5 подборов), Ковингтон (3 + 5 подборов), Андерсон (0).

Бостон: Тейтум (20), Смарт (14 + 5 подборов), Розир (11 + 8 подборов), Хорфорд (10 + 10 подборов), Бэйнс (9 + 6 подборов) – старт; Моррис (17 + 5 подборов), Браун (8), Монро (3), Оджелей (0), Ларкин (0), Надер (0), Ябуселе (0).

Кливленд – Торонто 128:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21)

Счет в серии 4:0

Кливленд: Джеймс (29 + 8 подборов + 11 передач), Лав (23 + 6 подборов), Корвер (16), Смит (15), Хилл (12 + 5 передач) – старт; Грин (8), Нэнс-младший (8), Томпсон (5), Осман (5), Кларксон (5), Кальдерон (2), Жижич (0).

Торонто: ДеРозан (13 + 5 подборов), Майлз (13), Ибака (12), Лаури (5 + 10 передач), Ануноби (2) – старт; Валанчюнас (18 + 5 подборов), Райт (10), Сиакам (9), Пауэлл (5), Браун (1), Ногейра (0), Пелтль (0).

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