Пакьяо пригласил Мейвезера сыграть в баскетбол

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, получил приглашение от бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сыграть в баскетбол.

"Я позвонил Флойду, поприветствовал его на Филиппинах и пожелал наслаждаться отдыхом в нашей стране. Заодно я пригласил его сыграть в баскетбол, если он захочет", — сказал Пакьяо Unang Balita.

Напомним, что до приезда на Филиппины Мейвезер-младший уже посетил Сингапур, Индонезию и Таиланд.