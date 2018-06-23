Тренер "Лейкерс": Научусь выговаривать имя Михайлюка в следующем сезоне

Наставник Лос-Анджелес Лейкерс Люк Уолтон заявил, что игроки, которых клуб выбрал на драфте станут частью команды, а также признался, что ему с трудом дается выговорить имя украинца Святослава Михайлюка.

"Смогу ли я произносить полное имя Святослава Михайлюка? Точно не в сезоне новичка. Наверное, я научусь выговаривать его полное имя только в следующем сезоне. Пока что мы будем называть его просто Сви. На драфте мы получили игроков, которых я хотел. Я думаю, что все они будут частью команды и помогут нам конкурировать на высоком уровне", – приводит слова Уолтона ресурс basket.com.ua.

Напомним, что Лейкерс выбрали Михайлюка под 47 номером.