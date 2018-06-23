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Игрок "Черкасских Мавп" сыграет за Чикако в Летней лиге НБА

Александр Кобец
22:33 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Защитник черкасских Мавп Александр Кобец будет выступать в составе Чикакого во время Летней лиги НБА.

Защитник черкасских Мавп и сборной Украины Александр Кобец получил приглашения от Чикаго Буллз выступить в Летней лиге НБА.

"Очевидно, что я не ожидал себя увидеть в числе задрафтованых. В то же время я знаю, что сейчас мне нужно зарабатывать авторитет в Летней лиге НБА. Первый матч уже 7 июля. С этого и начнем", – сказал Кобец в комментарии пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Отметим, что в минувшем сезоне Кобец в среднем набирал за игру 14,3 очков, а также собирал 3,2 подбора и делал 1,7 передач.

Кобец уже несколько недель находится в Лос-Анджелесе, где готовится к первому матчу Летней лиги.

Ранее сообщалось, что Лос-Анджелес выбрали на драфте Святослава Михайлюка, а Вашингтон – Иссуфа Санона.

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Новости спорта, Александр Кобець, Баскетбол, НБА.
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