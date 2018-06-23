Cборная Украины проиграла Швейцарии в первом матче отбора на чемпионат Европы

Мужская сборная Украины по баскетболу 3Х3 ступила в первом матче отбора на чемпионат Европы-2018.

Свой стартовый поединок на турнире в Андорре команда Олега Юшкина, которая занимает второе место в европейском рейтинге, проводила против Швейцарии (седьмой в рейтинге Европы) и уступила со счетом 15:18.

Швейцарцы с первых же секунд пошли в отрыв и быстро довели преимущество до семи очков. Украина пыталась отыграться и свела разрыв до минимума, но затем вновь дала слишком много свободы соперникам и отпустила их на шесть очков. Команда Юшкина сумела сократила отставание до двух баллов, но затем пропустила еще раз и времени отыграться не хватило.

Квалификация на чемпионат Европы-2018. Группа В

Украина – Швейцария 15:18

Украина: Станислав Тимофеенко 10, Максим Закурдаев 4, Дмитрий Липовцев 1, Александр Кольченко