Украинец Кобец сыграет за Чикаго в Летней лиге НБА

Защитник черкасских Мавп и сборной Украины Александр Кобец получил приглашения от Чикаго Буллз выступить в Летней лиге НБА.

"Очевидно, что я не ожидал себя увидеть в числе задрафтованых. В то же время я знаю, что сейчас мне нужно зарабатывать авторитет в Летней лиге НБА. Первый матч уже 7 июля. С этого и начнем", – сказал Кобец в комментарии пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Отметим, что в минувшем сезоне Кобец в среднем набирал за игру 14,3 очков, а также собирал 3,2 подбора и делал 1,7 передач.

Кобец уже несколько недель находится в Лос-Анджелесе, где готовится к первому матчу Летней лиги.