Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости: Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией
ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
Новости: Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
X

Украинец Кобец сыграет за Чикаго в Летней лиге НБА

Александр Кобец
19:39 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Защитник черкасских Мавп Александр Кобец будет выступать в составе Чикакого во время Летней лиги НБА.

Защитник черкасских Мавп и сборной Украины Александр Кобец получил приглашения от Чикаго Буллз выступить в Летней лиге НБА.

"Очевидно, что я не ожидал себя увидеть в числе задрафтованых. В то же время я знаю, что сейчас мне нужно зарабатывать авторитет в Летней лиге НБА. Первый матч уже 7 июля. С этого и начнем", – сказал Кобец в комментарии пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Отметим, что в минувшем сезоне Кобец в среднем набирал за игру 14,3 очков, а также собирал 3,2 подбора и делал 1,7 передач.

Кобец уже несколько недель находится в Лос-Анджелесе, где готовится к первому матчу Летней лиги. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Кобець, Баскетбол, НБА, Новости баскетбола.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)

Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

Тренер "Лейкерс": Научусь выговаривать имя Михайлюка в следующем сезоне Cборная Украины проиграла Швейцарии в первом матче отбора на чемпионат Европы "Вашингтон" выбрал украинца на драфте НБА

Последние новости

СМИ: Майли Сайрус сыграла свадьбу в своем доме в Малибу Стало известно, сколько будет зарабатывать новый тренер Челси Необычное питание парня, который путешествовал по Японии (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
02 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
03 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
04 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
05 ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости сегодня
19:52 Сердечность: больные животные, которые попали в руки к добрым людям (Фото)
19:38 О чем говорят морщины на вашем лице
19:29 Теперь компании Audi и Hyundai будут сотрудничать
19:18 Украинец Близнюк подписал контракт с клубом НБА
19:18 Невозможно сдержать смех: абсурдные модники с улицы и метро
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон теряет поддержку французов
Макрон теряет поддержку французов
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Новости: Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Добавить комментарий
0