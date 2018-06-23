Сборная Украины по баскетболу 3х3 обыграла голландцев в отборе на ЧЕ

После стартового поражения от швейцарцев (15:18) команда Олега Юшкина в составе Станислава Тимофеенко, Максима Закурдаева, Александра Кольченко и Дмитрия Липовцева переиграла комаду Голландии - 16:12, сообщает Укринформ.

В другой встрече отборочной группы баскетболисты Венгрии взяли верх над швейцарцами - 16:13.

В третьем поединке групповой стадии украинцы 24 июня встретятся с венграми.

Турнирное положение после двух туров: Венгрия - 2 очка (разница мячей 28:26), Украина - 2 (31:30), Швейцария - 2 (31:31), Голландия - 2 (25:28).

Для выхода в финальную часть "сине-желтым" нужно занять в своем квартете 1 или 2 место, после чего выиграть полуфинальный матч - финалисты квалификации гарантированно выходят на чемпионат Европы. Последнюю путевку квалификационного турнира разыграют неудачники полуфинала - так в финальную часть из Андорры попадут три лучшие команды.