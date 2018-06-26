Наставник сборной Украины раскритиковал украинских легионеров НБА

Сборная Украины проводит тренировочный сбор накануне спаренных матчей отбора на чемпионат мира с Турцией (28-го июня) и Латвией (1-го июля). Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин рассказал, как проходит подготовка к этим встречам, а также жестко прошелся по нашим легионерам за океаном.

— Хватило ли времени на подготовку к матчам отбора ЧМ с Турцией и Латвией?

— Времени всегда не хватает, но мы привыкли работать в экстремальных ситуациях. Планировали тренировочный процесс таким образом, чтобы выполнить его в максимально короткий срок. Есть определенные сложности: до сих к нам не доехал Сергей Гладырь. Надеюсь, сегодня вечером он появится в расположении команды. Нам придется повторять для него защиту и нападение. Но настрой ребят мне нравится, все с нетерпением ждут этих двух встреч.

— Какие выводы вы сделали после контрольных матчей с Израилем и Чехией?

— Меня порадовала игра с Израилем, чего не могу сказать о поединке с чехами. Но это поражение дало толчок к тому, чтобы ребята задумались о своем состоянии, стали более профессионально относиться к нашим требованиям и тренировочному процессу.

В то же время матч с Израилем показал, что мы находимся на правильном пути. У Израиля сейчас молодая, быстрая команда, новый тренер. У нас было достаточно много брака, но, тем не менее, мы смогли показать, что движемся в правильном направлении.

— Вы уже определили для себя костяк команды на эти матчи?

— Я рассчитываю на всех ребят. У нас есть 12 игроков, слава Богу, живы-здоровы. Есть микротравмы, но это – нормальный процесс. После приезда Гладыря будет 13 игроков в обойме, кто-то один в Турцию не поедет. Но пока не могу сказать, кто это будет.

— В Турции нашу сборную ожидает «горячий зал» с местными фанами. Готовы ли ребята к давлению со стороны трибун?

— Я объяснил ребятам ситуацию: нам нужно «убиваться» в защите. Если мы сможем навязать жесткий и агрессивный баскетбол в защите, а также агрессивно будем действовать в нападении – мы достигнем положительного результата.

— У нас есть игроки НБА, которые из раза в раз не приезжают в сборную, в то же время в сборные Турции и Латвии легионеры из-за океана приезжают по первому зову. Почему так?

— Знаете, я вчера смотрел игру Латвии против России. Меня поразило много вещей. В первую очередь, присутствие Порзингиса. Он звезда НБА, он травмирован, но в тоже время приехал в расположение команды, чтобы поддержать партнеров по сборной морально. А кто у нас приехал из-за океана? Читаешь прессу – у нас четыре человека на драфте, два игрока НБА. Пусть бы приехали, поддержали ребят. Но где они? Бертранс – игрок НБА, приехал. Мозгов – тоже играл за Россию. А где наши?

Мне, честно говоря, эта ситуация с Лэнем и Боломбоем поднадоела. Мы постоянно говорим, что ждем их. Но я больше их не жду – у меня есть игроки, которые будут биться и «умирать» на паркете. И я на них рассчитываю.

— Какое впечатление произвела сборная Латвии?

— В составе Латвии произошли большие изменения. Увидел в составе Янниса Тимма, есть Стрельниекис, братья Бертранс. По сравнению с прошлым матче они прибавили в организации, агрессии.