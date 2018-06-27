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Михайлюк: Не так много игроков из Украины попадали в НБА

Святослав Михайлюк
09:50 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинец признался, что хочет доказать, что является разносторонним игроком.

Атакующий защитник Лейкерс Святослав Михайлюк поделился мнением о своем переходе на уровень НБА.

"Для меня особенная вещь - стать частью НБА и представлять Украину. Не так много игроков из моей страны попадали в НБА, хотя сейчас многие пытаются.Для меня было честью учиться в колледже, а потом быть задрафтованным. В особенности, потому что я из Украины.

Я считаю, что был лучшим шутером в своей команде в колледже. Я чувствовал эту роль. Мне нужно давать открытые броски и я буду забивать. Я думаю, что важным является ментальный аспект. Нужно верить в себя.

Я уже получил опыт игры против сборной США на Кубке мира ФИБА. Это было удивительно. Сыграть против суперзвезд - Джеймса Хардена, Кайри Ирвинга, Деррика Роуза, Стефена Карри, Клея Томпсона. Это было впечатляюще. Я не думал, что когда-то случится нечто подобное. Я безумно смотрел на людей вокруг после игры.

Я могу вести мяч, отдавать передачи, обладаю достаточной прыгучестью. Я хочу доказать, что являюсь разносторонним игроком, а не только шутером", - отметил Михайлюк.

Ранее сообщалось, что Лейкерс представили Михайлюка.

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Новости спорта, Баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк.
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