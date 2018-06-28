Стало известно, когда Михайлюк дебютирует за Лейкерс

Украинский защитник Святослав Михайлюк проведет дебютный матч за «Лейкерс» 2 июля.

Украинец примет участие в Летней лиге НБА. Первую игру «Лейкерс» проведут против «Сакраменто» 2 июля. Также «Лейкерс» встретятся с «Майами» (3 июля) и «Голден Стэйт» (5 июля).

После этого, команда отправится в Лас-Вегас, где сыграет против «Филадельфии» (7 июля), против «Чикаго» (8 июля) и против «Нью-Йорк Никс» (10 июля). После этого команды начнут стадию плей-офф, а игра за титул чемпиона запланирована на 17 июля.

Михайлюк был выбран во втором раунде драфта-2018. В новой команде украинец будет выступать под 18-м номером.

Ранее он сыграл за бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс».