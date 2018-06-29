Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019

Матч Украины и Турции начался с хорошей новости, ведь победа сборной Латвии над Швецией в другом поединке группы B гарантировала и Турции, и Украине место во втором раунде отбора на чемпионат мира.

Но это не лишало необходимости побеждать, ведь формула отбора такая, что на втором этапе учитываются очки, набранные в первом этапе

Подопечные Евгения Мурзина, совладав со стартовым волнением и давлением трибун, уверенно начали игру с Турцией, ни в чем не уступая сопернику. Благодаря этому украинцы выиграли стартовую четверть 28:15.

Увы, дальше игра нашей команды разладила. У Турции пошли трехочковые, они были точны со штрафных и отлично играли на подборах. Напротив, у Украины появилось много потерь, неточных бросков, хромала защита при атаках с периметра. В результате в середине второй четверти мы пропустили серьезный рывок, оправиться после которого не смогли.

Украина второй раз в отборе на ЧМ-2019 проиграла Турции и теперь ее ждет последний матч первого этапа против Латвии 1 июля.

Турция – Украина 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15)

Украина: Гладырь 17 + 4 подбора, Кравцов 13 + 5 побдоров, Лукашов 10 + 3 подбора, Джетер 7 + 4 ассиста + 3 перехвата